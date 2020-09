Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Schuppen in Jever - bei einem weiteren blieb es beim Versuch

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, erhielt die Polizei in Jever Kenntnis von einem Einbruch in Jever. Demnach brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag, den 30.08.2020, auf Montag in der Mühlenstraße im Bereich des Theodor-Pekol-Platzes in Jever einen Schuppen auf, bei einem weiteren Schuppen blieb es beim Versuch. Diebesgut konnte hierbei allerdings nicht erlangt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

(1012888/1013970)

