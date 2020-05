Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: 25.05.2020; 14:00 Uhr bis 27.05.2020, 11:00Uhr Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer als er beim Ein- oder Ausparken ein, in der Xylander Straße in Landau abgestelltes Fahrzeug streifte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfall ereignete sich zwischen Montagmittag 14.00 Uhr und Mittwochvormittag 11.00 Uhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

