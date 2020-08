POL-OH: Unfalmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss?

Bad Hersfeld - Am Sonntag (02.08.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Schenklengsfeld die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Frankfurter Straße. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Unterbreizbach befuhr die Abfahrt von der Frankfurter Straße zur Konrad-Zuse-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Bei dem Fahrer aus Unterbreizbach wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da er womöglich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bad Hersfeld - Am Samstag (01.08.), gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Fahrer eines Daimler Chrysler aus Bad Hersfeld die Straße "Lappenlied" aus Richtung Eisenbergstraße kommend in Richtung Innenstadt. Er beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mazda eines 62-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, konnte dank einer Zeugin später aber ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.400 Euro.

Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Hersfeld - Am Samstag (01.08.), gegen 18:10 Uhr, parkte eine 87-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz auf dem "tegut" Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Beim Ausparken beschädigte sie das Fahrzeug eines 52-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld und entfernte sich unerlaubt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, so dass die Fahrerin später ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

