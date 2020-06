Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-jähriger Mann begrapscht zwei Frauen - Pressemeldung Nr. 2 - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits am Montag, 08. Juni 2020 berichtet, begrapschte am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr ein 29-jähriger Mann am Hauptbahnhof in Weinheim zwei junge Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren. Nacheinander umklammerte er die beiden Jugendlichen und griff ihnen von hinten an die Brüste, sodass es den beiden Geschädigten nur mithilfe von Zeugen gelang, sich aus der Umklammerung zu befreien.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der mithalf, die jungen Frauen aus ihrer misslichen Lage zu befreien und offenbar anschließend mit zum Polizeirevier Weinheim kam. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

