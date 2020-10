Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto durch Tritte oder Schläge beschädigt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 29.10.2020, ist ein geparkter Audi in Bad Säckingen mutwillig demoliert worden. Der Audi A4 war von 08:10 Uhr bis 08:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Alten Basler Straße abgestellt. Die 44 Jahre alte Besitzerin erkannte, als sie wieder zu Auto kam, eine beschädigte hintere linke Türe. Diese wies mehrere frische Eindellungen auf, die vermutlich durch Tritte oder Schläge verursacht wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

