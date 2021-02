Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Langfinger in Schwenningen unterwegs (06.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Taschendiebe haben am Samstag gegen 12 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rietenstraße zugeschlagen. Die Täter stahlen einem 76-Jährigen die Geldbörse, in der er auch eine EC-Karte aufbewahrte. Fatal für den Bestohlenen: er hatte auf der Hülle der EC-Karte seine PIN notiert. Damit war es für die Täter ein Leichtes, direkt nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die sich derzeit in und vor Einkaufsmärkten aufhalten. Sie machen sich die Abgelenktheit der Kunden oder auch deren Sorglosigkeit zunutze, wenn beispielweise die Einkaufstasche mit Geldbörse im Einkaufswagen zurücklassen wird. So haben die Diebe leichtes Spiel, aber auch vor mitgeführten Rucksäcke, deren Reißverschluss zugezogen ist, machen sie nicht halt. Die Polizei empfiehlt, Wertsachen am besten direkt am Körper in einer verschlossenen Tasche mitzuführen. Außerdem sollte eine PIN niemals zusammen mit der Bankkarte aufbewahrt werden.

