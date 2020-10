Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht auf der L 236 Höhe Hargesheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagvormittag gegen 07:55 Uhr befuhr die Unfallverursacherin die L 236 in Höhe der Gemarkung Hargesheim. Im dortigen Kurvenbereich vor dem Kreisel Hargesheim kam die Verursacherin, höchstwahrscheinlich wetterbedingt (Regen) und auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Auf einer Gesamtlänge von ca. 16 Metern entsteht hierdurch an der Leitplanke nicht unerheblicher Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

