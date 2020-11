Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus Pritschenwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-WestStuttgart-West (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag (12.11.2020) aus einem Auto, welches in der Reinsburgstraße geparkt war, Bargeld gestohlen. Der 42 Jahre alte Fahrer des Firmenfahrzeugs beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie ein unbekannter Mann neben dem Pritschenwagen stand, die Beifahrertür schloss und anschließend in Richtung Rötestraße flüchtete. Bei der anschließenden Überprüfung stellten er und sein 20-jähriger Kollege fest, dass der Mann insgesamt 85 Euro Bargeld aus ihren Geldbeuteln gestohlen hatte. Der Dieb soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze gegelte Haare, war schlank und mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189003300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

