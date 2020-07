Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungseinbruch

Bargeld und Fahrrad entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr, drangen Unbekannte über ein Balkon im Erdgeschoss in ein Haus auf der Willibrordstraße ein. Sie entwendeten aus dem Haus Bargeld und ein Fahrrad. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

