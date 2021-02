Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar Kreis) Neue SMS-Betrugsmasche über das Handy (08.02.2021)

Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar Kreis (ots)

Vor einer neuen Handy-Betrugsmasche mit SMS warnt aktuell das Polizeipräsidium Konstanz. Die Täter versenden SMS mit dem Inhalt, dass dem Adressaten in Kürze ein Paket zugestellt wird, dessen Versand er per angehängtem Link bestätigen soll. Sobald der Angeschriebene den Link betätigt, setzt er einen unheilvollen Prozess in Gang: er lädt sich sogenannte "Schadware" auf sein Handy die in der Lage ist, die persönlichen Daten des Benutzers auszulesen und so beispielsweise auf das Online-Banking zuzugreifen. Gleichzeitig setzt die Software erneut SMS ab, wodurch die Schadsoftware auf einer Vielzahl anderer Handys installiert wird. In bekannten Fällen setzten die befallenen Handys ohne Wissen des Besitzers über 400 SMS ab.

Die Polizei warnt deshalb: Bei Erhalt einer verdächtigen SMS niemals den beigefügten Link anklicken. Sollte das trotzdem passiert sein, sofort das Handy ausschalten und fachmännisch überprüfen lassen. Im Einzelfall kann es schon hilfreich sein, das Handy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wobei sämtliche Apps gelöscht werden. Außerdem sollten Benutzer auf ihrem Handy grundsätzlich die Drittanbietersperre aktivieren und ein Antivirenprogramm installieren.

