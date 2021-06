Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tischtennisplatte auf Schulhof zerstört

Borken (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Spielgerät auf einem Schulhof in Borken. Die Täter legten die Tischtennisplatte auf den Rücken und zerbrachen sie. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 16.00 Uhr, auf dem gemeinsamen Pausenhof zweier Schulen an der Straße "Im Großen Esch". Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

