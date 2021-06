Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unrat brennt an der Gasstraße

Gronau (ots)

Am Samstag gegen 19.40 Uhr waren in Epe an der Gasstraße Leergutkisten und Holzscheite mutmaßlich in Brand gesetzt worden. Bereits am 20.12.2020 war am frühen Morgen gegen 00.25 und 04.45 Uhr an der Gasstraße gelagerter Unrat in Brand geraten. Polizeibeamte verhinderten seinerzeit ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Hecke. Ein Zeuge gab an, dass er eine Person habe weglaufen sehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000.

