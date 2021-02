Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210208.3 Kiel: Hund mit Wagenheber befreit

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es in Moorsee zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Hund, bei dem der Vierbeiner unter dem Wagen eingeklemmt wurde. Ein Zeuge griff kurzerhand zum Wagenheber, um den Hund zu befreien.

Nach Angaben der Halterin sei der Cockerspaniel-Pudel-Mischling gegen 18:55 Uhr plötzlich von einer angrenzenden Grünfläche in Richtung der Straße Solldiekswall gerannt. Hier konnte ein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit dem Hund zusammen, der dann zwischen Fahrzeugboden und Fahrbahn eingeklemmt war.

Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs griff ebenso geistesgegenwärtig wie beherzt zum Wagenheber und hob den Wagen an, so dass die Halterin ihren Hund hervorziehen konnte. Der Mischling war augenscheinlich nur leicht verletzt und trat gemeinsam mit seinem Frauchen den Heimweg an.

Die eingesetzten Polizisten des 4. Reviers sperrten für die Rettungsaktion kurzzeitig die Straße und gewährleisteten zwecks Regulierung der entstandenen Schäden am Fahrzeug den Personalienaustausch zwischen dem KFZ-Halter und der Hundehalterin.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell