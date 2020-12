Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein Autofahrer bei Kirchdorf.

UlmUlm (ots)

Der 35-Jährige fuhr mit seinem Opel von Kirchdorf in Richtung Bonladen. In einem unachtsamen Moment kam er gegen 7 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kam sein nicht mehr fahrbereites Auto zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Opel wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

