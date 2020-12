Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Pkw prallt gegen einen Baum

Eingeklemmt und schwer verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagabend.

Die 57 Jahre alte Pkw-Lenkerin befuhr gegen 19.30 Uhr die Kreisstraße von Berkheim kommend in Richtung Egelsee. In einer leichten Linkskurve kam sie auf Grund von überfrierender Nässe in einem Waldstück von der Straße ab. Ihr Pkw prallte gegen einen Baum, wobei die Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Ihre 56 Jahre alte Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

