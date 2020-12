Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallflucht schnell geklärt

Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde ein Unfallflüchtiger schnell ermittelt.

Auf ein geparktes dreirädriges Kleinkraftrad ist am Samstagnachmittag gegen 14.35 Uhr ein 92-Jähriger mit seinem Auto aufgefahren. Er schob es ca. sieben Meter vor sich her, bis es auf dem Gehweg der Filseckstraße zum Stehen kam. Der alte Mann setzte seine Fahrt in Richtung Sparwiesen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Eine Anwohnerin wurde durch den Krach auf das Geschehen aufmerksam. Geistesgegenwärtig machte sie mit ihrem Handy ein Bild vom flüchtenden Pkw. Beamte des Polizeireviers Göppingen entdeckten wenig später das im Frontbereich beschädigte Auto beim Friedhof in Faurndau. Sie beschlagnahmten den Führerschein des betagten Mannes. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

