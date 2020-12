Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gebäudebrand - Bad Buchau

UlmUlm (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe aus Bad Buchau ein. Anwohner hatten festgestellt, dass in einem Wohngebäude in der Straße "Im Winkel" ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im Erdgeschoss. Die Freiwilliger Feuerwehr Bad Buchau hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so das Schlimmste vermeiden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich keine Bewohner im Gebäude auf. Verletzt wurde daher niemand. Trotz der schnellen Brandbekämpfung summiert sich der Gebäudeschaden auf eine hohe fünfstellige Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 2311457

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell