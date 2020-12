Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unbekannter wütet in Kleingartenanlage

In sechs Gartenhütten wurde eingebrochen.

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Kleingartenanlage Manzen. Er brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in insgesamt sechs Gartenhäuser ein, indem er entweder ein Fenster einschlug oder die Eingangstüre aufbrach. Um auf die Grundstücke zu kommen, beschädigte er auch teilweise die Zäune und Gartentüren. Mehrere Gartenbesitzer kamen vor Ort. Nach einer ersten Überprüfung stellten sie fest, dass aus den Hütten offensichtlich nichts entwendet wurde. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

