Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

LingenLingen (ots)

Am 3. Dezember gegen 23 Uhr setzten bislang unbekannte Täter vermutlich mit Feuerwerkskörpern in der Julius-Leber-Straße drei Müllsäcke in Brand. Das Feuer konnte durch einen Anwohner eigenständig gelöscht werden. Ein Strauch wurde dabei beschädigt. Die Polizei Lingen sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0591/870 entgegengenommen.

