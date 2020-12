Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung am Polizeicontainer

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 03.12.2020 (22:00 Uhr) bis 04.12.2020 (02:00 Uhr) den Polizeicontainer auf dem Marktplatz in Lingen mit Graffiti beschmiert. Dabei wurde unter anderem der Schriftzug "ACAB" mittels silberner Sprühfarbe an die Fassade des Polizeicontainers gesprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87 347 in Verbindung zu setzen. /eot

