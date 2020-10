Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kreispolizei Unna verabschiedet Behördenleiter Michael Makiolla

Bild-Infos

Download

Kreis Unna (ots)

Nach 16 Jahren als Behördenleiter hat die Kreispolizei Unna Landrat Michael Makiolla in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Leitender Polizeidirektor Peter Schwab, Abteilungsleiter Polizei und ranghöchster Polizeibeamter bei der Kreispolizeibehörde Unna: "Wir verabschieden einen großen Freund und Förderer der Polizei. Michael Makiolla hat sich in den vergangenen 16 Jahren voll und ganz mit der Polizei identifiziert. Seine Fachkompetenz und seine Affinität für polizeiliche Themen haben dazu beigetragen, dass sowohl die Straftaten als auch die Verkehrsunfälle im Kreis Unna seit Jahren rückläufig sind. Michael Makiolla hat als gebürtiger Unnaer, als Kind des Ruhrgebiets, die Mentalität unserer Region verkörpert: Ärmel hochkrempeln und anpacken. Für ihn war Zusammenhalt, der den Kreis Unna als ehemaliges Bergbaugebiet geprägt hat und der besonders in der Polizei tagtäglich gefordert ist, eine der wichtigsten Tugenden. Die gesamte Kreispolizeibehörde Unna wünscht Michael Makiolla einen entspannten Ruhestand und dankt ihm für die aufopferungsvolle Arbeit der letzten 16 Jahren. Glück auf!"

Landrat Michael Makiolla: "Es war mir eine Ehre, 16 Jahre lang die Kreispolizeibehörde Unna zu leiten. Mit Fug und Recht kann ich behaupten, dass wir gemeinsam den Kreis Unna sicherer gemacht haben. Die intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Direktionen in mehr als einem Jahrzehnt hat sich ausgezahlt - das zeigen die rückläufigen Zahlen der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallstatistiken der vergangenen Jahre. Ich wünsche mir, dass dieser erfreuliche Trend auch in Zukunft fortgesetzt wird. Mein Nachfolger wird eine rechtsstaatliche, bürgerorientierte und professionelle Kreispolizeibehörde übernehmen, die über ein sehr kompetentes, engagiertes Team verfügt, das sich in den Dienst der Bevölkerung stellt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in wundervollen 16 Jahren. Glück auf!"

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell