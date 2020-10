Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Automatenaufbruch auf Tankstellengelände - mehrere Staubsauger- und Waschautomaten aufgebrochen

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25.10.2020) hebelten unbekannte Täter gegen 01:40 Uhr mehrere Automaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße Am Schlagbaum auf. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Eine Geldkassette verblieb ungeöffnet am Tatort zurück, nachdem die Täter einen Alarm ausgelöst hatten und flüchteten.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

