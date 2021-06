Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Reifen zerstochen

Ahaus (ots)

Reifen zerstochen und ein Kunststoffteil abgerissen haben Unbekannte an einem schwarzen Audi in Ahaus. Das Geschehen auf einem Anwohnerparkplatz an der Fuistingstraße ereignete sich zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

