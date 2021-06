Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Geräte entwendet

Isselburg (ots)

Einbrecher sind am Freitag in Isselburg-Anholt in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten in dem Gebäude an der Isselburger Straße und entwendeten unter anderem mehrere Mobiltelefone und ein Laptop, allesamt der Marke Apple, sowie eine Armbanduhr. Zu der Tat kam es zwischen 18.50 Uhr und 19.20 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

