Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Campingwagen entwendet

Gronau (ots)

Einen Wohnwagen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau-Epe gestohlen. Dieser hatte auf einem Grundstück an der Vennstraße gestanden. Dort kam es zwischen Montag, 07.06., 08.00 Uhr, und Samstag, 12.06., 16.00 Uhr, zu der Tat. Die Diebe entwendeten ein Fahrzeug vom Typ Knaus Südwind. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell