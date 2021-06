Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin prallt gegen Fahrertür und stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Samstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Die 74-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Kampstraße unterwegs. Als sie an einem parkenden Wagen vorbeifuhr, öffnete die 56-jährige Fahrerin aus Borken die Tür. Die Zweiradfahrerin stieß dagegen und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

