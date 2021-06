Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pedelec gegen Zugmaschine gefahren

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Bocholt erlitten. Ein 37-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einer Zugmaschine auf der Milchstraße in Richtung Münsterlandtor unterwegs. Der Bocholter wollte in die Kreuzung mit der Liederner Ringstraße einfahren und hielt an; dabei ragte sein Fahrzeug in den querenden Radweg und es kam zur Kollision mit dem 55-Jährigen: Der Bocholter hatte den Radweg an der bevorrechtigten Liedener Ringstraße in Richtung Werther Straße befahren. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

