Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Terrassentür hält stand

Ahaus (ots)

Gescheitert sind Einbrecher jetzt in Ahaus-Alstätte: Die Täter hatten vergeblich versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Garteneck einzudringen. Die Terrassentür hielt jedoch dem Versuch stand, sie aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Samstag, 20.00 Uhr. Nicht auszuschließen ist ein Zusammenhang zu einem Unbekannten, der sich am Donnerstag tagsüber kurzzeitig an dem Haus aufgehalten hat. Der Mann mittleren Alters war circa 1,84 Meter groß, schlank, hatte kurze braunen Haare und war bekleidet mit einer hellen 7/8-Hose und einem grünen oder grauen T-Shirt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell