Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Schluchsee;]

Am 06.11.2020, zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr, rangierte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lkw vor dem Rathaus in der Fischbacher Straße in Schluchsee. Hierbei beschädigte er einen Poller und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

