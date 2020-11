Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau- Hochschwarzwald/ Kirchzarten: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Rollerfahrerin

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 10.11.2020, gegen 17:29 Uhr auf der Stegener Straße in Kirchzarten. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wollte aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Hansjacobstraße auf die Stegener Straße in Richtung Stegen auffahren. Hierbei übersah er die aus südlicher Richtung kommende Rollerfahrerin und es kam zu einer Kollision. Die Personalien der unfallbeteiligten Rollerfahrerin sind bislang nicht bekannt. Weiterhin ist nicht klar, ob sich die Dame bei der Kollision verletzt hat. Laut Aussage des Unfallverursachers waren mehrere Personen vor Ort, die den Unfall beobachten konnten.

Zeugen, sowie die geschädigte Dame auf dem Roller, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0761 882 -3100 zu melden.

dm

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Dorothea Müller

Pressestelle

Telefon: 0761 882- 1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell