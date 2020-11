Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fassade der Grundschule beschmiert

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Am vergangen Wochenende beschmierte bislang unbekannte Täterschaft die Fassade der Grundschule in der Festhallenstraße in Löffingen.

Tatzusammenhang mit der Sachbeschädigung am Bahnhof in Löffingen von letztem Freitag, 06.11.2020 ist nicht auszuschließen.

Der Polizeiposten Löffingen bittet Zeugen, welche Angaben zur möglichen Täterschaft machen können, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

