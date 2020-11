Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Abbiegen, Kurve geschnitten

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Am 09.11.2020, gegen 10.35 Uhr, fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Oberen Hauptstraße nach links in die Straße Vorstadt ein. Hierbei kam sie in der Kurve zu weit nach links, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer entgegenkommenden 72-jährigen Fahrzeuglenkerin kam.

Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

