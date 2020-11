Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl: Verdächtige Wahrnehmung - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr, sprachen zwei Männer in der Hauptstraße in Eichstetten Anwohner an und verwickelten diese in ein Gespräch. Es besteht der Verdacht, dass die Männer den Kontakt auch zu weiteren Anwohnern suchten, um potenzielle Tatgelegenheiten auszukundschaften. Wer ähnliche Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich beim Posten Bötzingen unter der Nummer 07663/6053-0 zu melden.

