Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Mutmaßlicher Bandendiebstahl aufgedeckt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 20.30 Uhr wurde in einem Einkaufsladen in der Straße "Zum Kaiserstuhl" in Breisach ein mutmaßlicher Bandendiebstahl aufgedeckt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lenkte eine Person die Kassiererin ab, während ein anderer mit einer mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufstüte unbemerkt den Kassenbereich passierte und das Diebesgut in einem Pkw ablegte. Mindestens drei weitere Personen stehen unter Verdacht, an der Durchführung der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Bei der späteren Durchsuchung des Pkw konnten insgesamt zwei Einkaufstüten und ein Rollkoffer voll mit Lebensmitteln sichergestellt werden. Der Wert des Diebesguts liegt bei mindestens 150EUR. Die Ermittlungen wurden vom Revier Breisach übernommen.

