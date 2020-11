Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Autoscheibe eingeschlagen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020 zwischen 13.15 Uhr und 13.55 Uhr, wurde die hintere Scheibe eines blauen Citroen durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Laut Angaben des Geschädigten, befand sich das Fahrzeug zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Praxis Nitz, Raiffeisenplatz 5 in Denzlingen. Ein Motiv oder Hintergründe zur Tat sind bislang nicht bekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Tel.: 07681/40740

