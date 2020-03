Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Versuchter Einbruch in Garage

Weitere Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte um 01.42 Uhr ein Einbrecher, in eine Garage an der Alexander-von-Humboldt-Straße einzudringen.

Aus nicht bekannten Gründen brach er plötzlich sein Vorhaben ab und flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

170 cm - 180 cm groß, schlanke Figur und bekleidet mit einer Kapuzenjacke und einer Sturmmaske. Der Einbrecher hielt eine Taschenlampe und einen Schraubendreher in der Hand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

