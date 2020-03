Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Brand mehrerer Pkw

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Vergangenen Samstag, gegen 03.20 Uhr, gerieten an der Franzstraße, auf dem Gelände einer Autowerkstatt, insgesamt neun Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. An allen Pkw entstand Totalschaden. Die Flammen beschädigten zudem zwei abgestellte Container im Bereich des Brandortes. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort löschte den Brand. Da eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

