Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unbekannte versuchen Packstation aufzubrechen - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Breisach - Zwischen Donnerstag, 29.10.2020, und Freitag, 30.10.2020, zwischen 18:00 - 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte eine Packstation in der Straße "Zum Kaiserstuhl" aufzubrechen und Pakete daraus zu entwenden. Die Täterschaft versuchte die Station an der Bedienungseinheit anzuzünden. Zudem wurde mehrfach gegen die Bedienungseinheit getreten, wodurch diese deformiert wurde. Die Displayscheibe wurde eingedrückt, sodass die Täterschaft an die Elektronik gelangte. Trotz dieser Gewalteinwirkung konnten die Paketfächer nicht geöffnet werden und es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500EUR. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell