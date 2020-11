Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten/Wutach: Zwei Autofahrer prallen in Leitplanke - beide berauscht

Zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer sind am Wochenende in Jestetten und bei Wutach von der Straße abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Beide blieben unverletzt. In Jestetten war ein 25-jähriger am Samstag, 31.10.2020, gegen 20:40 Uhr, beim Abbiegen in eine Leitplanke gekracht. Dabei wurde an dem Hyundai des Mannes ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Da der Fahrer Drogensymptome zeigte und auch einräumte, Drogen konsumiert zu haben, wurde eine Blutprobe erhoben. In der Nacht zum Sonntag, 01.11.2020, gegen 03:15 Uhr, war ein 20-jähriger zwischen Weizen und Lembach zunächst gegen die Leitplanke, anschließend noch gegen zwei Bäume geschleudert worden. An seinem VW entstand dabei ein Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von ca. 1,2 Promille bei dem jungen Mann, weshalb auch in diesem Fall eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde einbehalten.

