Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Altkleidercontainer brennt - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, gegen 19:30 Uhr, hat ein Altkleidercontainer in der Eisenbahnstraße in Albbruck gebrannt. Eine vorsätzliche Tat scheint wahrscheinlich. Die Feuerwehr Albbruck war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, konnte das vollständige Abbrennen des Behälters aber nicht verhindern. Der Schaden liegt bei rund 700 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, bittet um Zeugenhinweise!

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell