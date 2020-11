Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Glaseinsätze an Gaststätte eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 01.11.2020, haben Unbekannte mehrere Glaseinsätze einer vergitterten Eingangstüre zu einer Gaststätte in Bad Säckingen eingeschlagen. Kurz nach Mitternacht war noch alles am Gebäude in der Schützenstraße in Ordnung. Am Sonntagmittag wurden dann die beschädigten Scheiben entdeckt. Anhaltspunkte, dass der oder die Täter einbrechen wollten, liegen nicht vor. Zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr hatte ein Bewohner noch merkwürdige Geräusche wahrgenommen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

