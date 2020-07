Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike-Fahrerin (30.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine leicht verletzte E-Bike-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr an der Kreuzung Untertorstraße / Walchnerstraße / Josef-Bosch-Straße ereignete.

Die 49 Jahre alte Lenkerin eines Opel Mokka befuhr die Walchnerstraße aus Richtung des Allweiler-Areals in Richtung Seevillenpark und bog an der Kreuzung nach links in die Untertorstraße in Richtung Altstadt ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang der ihr aus der Josef-Bosch-Straße entgegenkommenden, 61 Jahre alten Lenkerin eines E-Bikes, die die Kreuzung in Richtung Walchnerstraße überquerte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und zum Sturz der Fahrradfahrerin kam.

Die verletzte Lenkerin des E-Bikes wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

