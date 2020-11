Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Brennender Komposthaufen greift auf Gartenhütte über

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagmittag, 31.10.2020, hat ein brennender Komposthaufen auf eine angrenzende Gartenhütte übergegriffen und diese beschädigt. Gegen 13:15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Diese rückte mit drei Fahrzeugen an und löschte das Feuer. Der Schaden an der Gartenhütte, die auf dem Grundstück des Nachbarn steht, liegt bei rund 2000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte entsorgte Asche für den Brand verantwortlich gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell