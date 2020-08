Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin bei Unfall mit PKW lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

31. August 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 31.08.2020 - Mölln

Am 31. August 2020 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Wasserkrüger Weg in Mölln, bei dem eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand befuhr eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin aus Mölln den Radweg des Wasserkrüger Weges in Richtung Altstadt. Gleichzeitig fuhr eine 78-jährige Frau aus Mölln mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung und bog nach links in die Sebastian-Kneipp-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten musste die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Die Polizei in Mölln hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.

Trotz der Schwere des Unfalles zeigten mehrere Menschen kein Verständnis und beschwerten sich über die Sperrung. Deshalb appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Eine Sperrung von Verkehrswegen durch die Polizei wird niemals willkürlich vorgenommen. Bitte haben Sie Verständnis für solche Maßnahmen und akzeptieren Sie diese auch dann, wenn Sie Umwege oder Zeitverzögerungen in Kauf nehmen müssen!

