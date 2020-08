POL-MR: Raub an den Lahnterrassen - Kripo sucht Zeugen; Wechselfallenschwindel; Pedale und Dämpfer weg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Raub an den Lahnterrassen - Kripo sucht Zeugen

In der Nacht zum Samstag, 08. August, um 01.12 Uhr, meldete sich ein 15-Jähriger bei der Polizei und meldete einen Raub. Nach seinen Angaben sprachen ihn um 00.45 Uhr zwei ihm unbekannte Männer an den Lahnterrassen an, lockten ihn unter einem Vorwand in ein Gebüsch und setzten ihn dort auf unbekannte Weise kurzfristig außer Gefecht. Als er erwachte waren Bauchtasche, Basecap und eine Halskette weg. Als der Jugendliche unmittelbar danach einen der beiden Männer wiedererkannte, konnte er dem sehr stark betrunkenen Mann aus dessen Rucksack seine Kappe und seine Bauchtasche herausnehmen. Die Kette blieb verschwunden. Der Jugendliche beschrieb die beiden Täter lediglich als dunkelhäutige, über 20 Jahre alte und jeweils ca. 1,80 Meter große Männer mit schwarzen Haaren. Der Jugendliche war bei Erstattung der Anzeige unverletzt. Die Kripo sucht dringend nach Zeugen des Geschehens. Wer war in der Maßgeblichen Zeit zwischen 00.45 und 01.15 Uhr an den Lahnterrassen. Wem sind die beschriebenen dunkelhäutigen Männer aufgefallen? Wer hat das Trio zusammen gesehen und kann das Geschehen zwischen ihnen beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg - Wechselfallenschwindel

Mit dem beim Wechselfallenschwindel ganz typischen Vorgehen erbeuteten zwei Männer am Freitag, 07. August, gegen 17.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum Am Hollerborn mehrere Hundert Euro. Die Täter kauften Ware für wenig Geld ein und erbat dann den Wechsel von "großem" Geld. Im weiteren Verlauf von ständigen Wechselwünschen und anderen Ablenkungen gelang es den Tätern, ihren Einsatz quasi zu verdoppeln. Den Kassenverlust bemerkte man erst bei der Abrechnung am Abend. Von den beiden Männer liegt folgende Beschreibung vor. Der Mann, der das Geld unbemerkt eingesteckt hat, war ca. 190-200 cm groß, muskulös und ca. 25-32 Jahre alt. Er trug als Mund/Nasen-Bedeckung eine schwarze Maske mit weißem Zeichen, ähnlich wie ein "C" vor Mund. Er hatte schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert, auf dem Oberkopf ca. 8 cm lang, keine Brille und eine dunkle, aber nicht schwarz Hautfarbe. Der Mann sprach mit leicht kratzige Stimme sehr gebrochen Deutsch. Seine Kleidung bestand aus einem weiße kurzärmeligen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose. Der andere war ca. 175 cm groß und hatte wenige schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert und die Haare auf dem Oberkopf zur Seite gekämmt. ER war ca. 30-40 Jahre alt, hatte ebenfalls eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und sprach noch weniger Deutsch als der andere Er hatte ein rotes kurzärmeliges T-Shirt und eine dunkle ¾ Hose an. Wer kennt diese Männer? Wo sind sie noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Pedale und Dämpfer weg

"Wer hat in der Zeit von Sonntag auf Montag, 10. August, zwischen 19 und 07.40 Uhr in der Haspelstraße Schrauberarbeiten an einem Mountainbike beobachtet?" Diebe demontierten und stahlen von einem an ein Verkehrsschild angeschlossenen Haibike XDuro RX beide Pedale und den hinteren Dämpfer. Der Schaden für den Radeigentümer beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

