Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Baumaterial brannte; Diebe von Baustellenschildern flüchteten mit Fahrrad; Unfallflucht nach Kollision mit Straßenlampe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Baumaterial brannte

In der Zeit von 16.30 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, richtete ein Feuer an drei von 20 Paletten einen Sachschaden an. Das Feuer ließ die Verpackungsfolie schmelzen. Das brannte sich auf den Klinkersteinen ein und machte sie dadurch unbrauchbar. Die augenscheinliche Sachbeschädigung durch Brandlegung war in der Straße Am Bornrain im Neubaugebiet in Langenstein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Er hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederklein - Diebe von Baustellenschildern flüchteten mit Fahrrad

Am Sonntag, 09. August, um 19.45 Uhr schepperte es auf der Landstraße 3290 so, dass Anwohner aus der Allendorfer Straße nachschauten. Eine Zeugin sah zwei offenbar ca. 15-jährige Jugendliche, jeweils auf einem Fahrrad und jeder mit einem Verkehrsschild in der Hand. Als sie sich bemerkbar machte, erschrak der hinter, ließ das Schild fallen und fuhr dem anderen dann ohne Schild hinterher. Der Junge mit kurzen eventuell braunen Haaren fuhr ein helles Damenradmit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die beiden Schilder stammen von einer Baustelle an der Landstraße. Insbesondere der Transport des Schildes mit dem Fahrrad war auffällig? Wer hat das gesehen? Wer kann diesen Radfahrer und sein Rad beschreiben? Wer kann aufgrund des beschriebenen hellen Damenrades Hinweise auf den Benutzer geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Wiesenbach - Unfallflucht nach Kollision mit Straßenlampe

Die Unfallflucht in der Straße Baumgarten war am Samstag, 08. August, zwischen 13.15 und 14.30 Uhr. Offenbar kam ein Fahrzeug auf dem Weg von der Kleingladenbacher Straße zur Boxbachstraße in einer baustellenbedingten Engstelle von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Aufgrund des Schadens an der Laterne ist auch ein entsprechender Schaden am verursachenden Auto, aufgrund von Spuren ein grau/grünes Fahrzeug, sehr wahrscheinlich. Wo steht seit Samstagnachmittag ein grau/grünes Auto mit einem frischen Unfallschaden, vermutlich einem Frontschaden? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

