Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrunkener griff an; Festnahme nach sexueller Belästigung; Drei Autofahrer und ein Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und eine kleine Indoorplantage; Unfallflucht im Stadionweg;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Betrunkener griff nach verwehrtem Einlass an

Der Versuch eines erheblich alkoholisierten Neustädters, Einlass in die HEAE zu erzwingen, scheiterte und endete für den 42-Jährigen im Krankenhaus. Der Mann erschien am Freitag 07. August, um 13.24 Uhr an der Pforte. Er attackierte den Sicherheitsdienst mit Schlägen und Tritten, nachdem dieser den unberechtigten Zutritt verweigerte. Begleitet waren seine Aggressionen von Beleidigungen und volksverhetzenden Äußerungen. Der Sicherheitsdienst überwältige letztlich den Neustädter. Zur medizinischen Versorgung der erlittenen Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Der Alkotest hatte 2,87 Promille angezeigt.

Marburg - Festnahme nach sexueller Belästigung

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen nach einer sexuellen Belästigung vorläufig fest, weil das 27-jährige Opfer sofort reagierte und die Polizei anrief. Gegen den festgenommenen, polizeibekannten, 27 Jahre alten Mann lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 08. August, um 09.20 Uhr, in der Deutschhausstraße. Der Tatverdächtige ging zu der vor dem Bibliotheksgebäude auf einer Bank sitzenden Frau und sprach sie offen bar mit sexuellem Hintergedanken an. Letztlich griff der zurückgewiesene Mann plötzlich und ohne jede Vorwarnung zu, berührte die Frau unsittlich und beleidigte sie zudem verbal. Das Opfer stieg in einen Bus und telefonierte sofort mit der Polizei. Während des Telefonats passierte der Bus nochmals den Tatverdächtigen, sodass die Frau der Polizei eine gute Beschreibung abgeben und die Streife sozusagen heranführen konnte. Das führte zur vorübergehenden Festnahme.

Stadtallendorf - Unfallflucht im Stadionweg

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz im Stadionweg war bereits am Montag, 06. Juli, zwischen 13 und 16.30 Uhr. Bis heute ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto und dessen Fahrer*in. Beschädigt wurde der hintere rechte Radkasten eines blauen Ford C-Max. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Wer kann sich an den Unfall erinnern? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht beitragen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis - Drei Autofahrer und ein Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und eine kleine Indoorplantage

Die Polizei Marburg-Biedenkopf beendete am Wochenende drei Autofahrten und eine Motorrollerfahrt, weil die jeweiligen Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittelns standen. Die Polizei veranlasste Blutproben bei allen vieren. Betroffen waren am Sonntag, 09. August, um 13 Uhr, in Stadtallendorf ein 26 Jahre alter und am gleichen Tag um 16.15 Uhr in Kirchhain ein 28 Jahre alter Mann. In diesen beiden Fällen reagierte der Drogentest positiv auf THC. Der 26-Jährige kannte das folgende Prozedere bereits aus Erfahrung. Bereits in der Nacht zum Sonntag, um 02.20 Uhr bemerkte ein 20-Jähriger die bevorstehende Kontrolle in Marburg, hielt freiwillig an und versuchte noch schnell einen Fahrerwechsel. Der Mann war der Streife auf der B 3 aufgefallen, weil er nahe der Anschlussstelle Marburg Süd in der Baustelle immer wieder nach rechts zog und dabei beinahe mehrfach gegen die Fahrbahnsperrung stieß. Der junge Mann leugnete seine Fahrereigenschaft dann auch nur kurz, verweigerte aber danach sowohl den Alko- als auch den Drogentest. Die Weigerung bewahrte ihn nicht vor den notwendigen Maßnahmen. Der Rollerfahrer geriet ins Visier der Polizei, weil er am Sonntag, 09. August, um 15.45 Uhr beim Abbiegen aus der Straße Im Feldchen auf die Hospitalstraße in Biedenkopf das dortige Stoppschild missachtete. Der Alkotest des bei der Kontrolle nervösen und zitternden 42-Jährigen verlief negativ, der Drogentest reagierte auf THC. Und dann fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitag, 07. August, um kurz nach 21 Uhr in Amöneburg noch eine sogenannte Growbox, eine Art Thermo-Gewächshaus in Schrankform, ausgestattet mit UV-Lampe, Zeitschaltuhr, Wasserkanister und Wasserpumpe. Die im Gewächshaus heranwachsenden, nicht blühenden drei Hanfpflanzen stellte die Polizei sicher. Der 36-jährige Betreiber muss sich demnächst wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell