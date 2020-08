Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Feuerwehr löschte Flächenbrand; Erneut landet Stein von einer Brücke auf der Stadtautobahn

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gönnern - Feuerwehr löschte Flächenbrand

Am Freitagmorgen, 07. August, um etwa 07.40 Uhr. rückten Feuerwehr und Polizei wegen eines gemeldeten Brandes im Gemeindewald unterhalb des alten Sportplatzes aus. Tatsächlich brannte es an zwei etwa 40 Meter weit voneinander entfernt liegenden Stellen. Die größere Brandstelle lag oberhalb eines Waldweges. Hier verbrannten auf einer Fläche von 40 x 50 Metern überwiegend gefällte Baumstämme und vereinzelte Bäume. Die Feuerwehr sichtete die zweite Brandstelle durch aufsteigenden Rauch aus einem abgesägten Baumstumpf, griff schnell ein und verhinderte damit den Ausbruch und eine Ausweitung des Brandes. Die Gesamtumstände schließen eigentlich eine Selbstentzündung aus, sodass die Polizei nunmehr in beiden Fällen wegen Brandstiftung ermittelt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt? Wer hat insbesondere kurz vor der Brandmeldezeit a, Freitag, 07. August, gegen 07.40 Uhr im Wald unterhalb des alten Sportplatzes oder in unmittelbarer Beobachtung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge an den späteren Brandorten gesehen? Wer kann den Brandursachenermittlern der Kripo Marburg sonstige sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Erneut landet Stein von einer Brücke auf der Stadtautobahn (Bezug Presseinfo v. 06. August Marburg - Gegenstand prallt auf Windschutzscheibe)

Bereits in den Pressinformationen vom 06. August berichtete die Polizei Hessen davon, dass scheinbar Jugendliche just in dem Zeitpunkt etwas von der Fußgängerbrücke am Südbahnhof fallen ließen, als ein orangefarbener Ford Ranger passierte. Trotz sofortigen starken Bremsens prallte der Gegenstand auf die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die Jungs auf der Brücke waren danach weg. Der Autofahrer beschrieb sie als etwa 15 Jahre alt. Einer trug ein weißes T-Shirt, hatte dunkle, an den Seiten kurze Haare und eine Sonnenbrille auf. Es ließ sich nicht ermitteln, was die Scheibe getroffen hat. Die Polizei suchte und sucht weiterhin Zeugen dieses Geschehens vom Mittwoch, 05. August, gegen 16.40 Uhr? Wer hat das Verhalten der Kids noch beobachtet? Wem sind sie noch aufgefallen?

In der Nacht zum Samstag, 08. August, ereignete sich gegen Mittenacht ein ähnlicher Vorfall an der Fußgängerbrücke in Höhe der Adolf-Reichwein-Schule. Just in dem Augenblick als ein Auto ein anderes überholte und beide Autos nebeneinander fuhren, hörten beide Fahrer einen lauten Knall. Eine Kollision der Autos hatte es nicht gegeben. Beide Autofahrer bremsten, einer hielt sogar kurz an. Im Rückspiegel sah ein Autofahrer auf der Brücke mehrere Personen, die er aber nicht näher beschreiben konnte. Als er die Strecke sozusagen nochmal kontrollierte, waren die Personen von der Brücke und leider auch der andere Autofahrer verschwunden. Gerade der Autofahrer ist ein wichtiger Zeuge. Er wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Die Polizei fand auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach Kassel einen faustgroßen Stein sowie mehrere abgesplitterte Teile davon. Der Stein war offenbar nach dem Passieren der Fahrzeuge auf die Straße aufgeschlagen. Eine unmittelbare Tathandlung konnte der bislang bekannte Autofahrer nicht erkennen. Ebenso wenig steht fest, ob beide Vorfälle irgendwie zusammenhängen. "Egal, ob es sich in diesen Fällen um wissentlich und willentliches Handeln oder um Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit handelt. Es ist extrem gefährlich und die Folgen liegen auf der Hand. So etwas bedeutet Lebensgefahr für die Fahrzeugführer, die meist automatisiert und mit unabsehbaren Folgen reagieren. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr."

Aus vorgenannten Gründen rät die Polizei zu besonderer Aufmerksamkeit beim Passieren von Brücken und bittet um sofortige Meldung, wenn sich auf der Brücke Personen auf- und verdächtig verhalten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

