Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in ehemaliges Warenhaus/Tankbetrug

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Diebe haben am Dienstagmorgen Starkstromkabel, Lampen und Stromverteiler aus der Tiefgarage des ehemaligen "Globus"-Marktes an der Altenaer Straße gestohlen. Kurz vor 3 Uhr nachts löste der Einbruchalarm aus. Der Sicherheitsdienst alarmierte einen Berechtigten und die Polizei, die jedoch von außen rund um das Warenhaus keine Feststellungen hatte. Im Laufe des frühen Morgens müssen die Täter jedoch erfolgreich in das Objekt eingedrungen sein. Sie hebelten eine Noteingangstür zum Parkhaus auf, schalteten alle Sicherungen ab und schnitten meterweise Starkstromkabel von den Wänden. Sie hebelten außerdem ein Fenster zum Büro auf, beschädigten diverse Elektro-Installationen und eine Holzverkleidung. Ein weiterer Alarm löste um 6.28 Uhr aus. Der Sicherheitsdienst alarmierte erneut einen Berechtigten, der den Einbruch feststellte und die Polizei rief. Die sicherte Spuren. Die Ermittlungen laufen.

Ein Tankbetrüger füllte sich am Dienstag kurz nach 10 Uhr an einer Tankstelle an der Altenaer Straße den Tank voll und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Die Polizei sicherte die Aufnahmen aus der Überwachungskamera und ermittelt.

