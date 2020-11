Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.10.2020, zwischen 08.30 Uhr und 12.15 Uhr, wurde ein geparkter, grauer Opel Astra durch einen grauen Honda beschädigt.

Das beschädigte Fahrzeug war auf dem Seitenstreifen in der Kleiststraße auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt und wurde am Radlauf beschädigt. Ein bislang unbekannter Zeuge dieses Vorfalls hinterließ am beschädigten Fahrzeug eine Notiz, auf welchem das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges notiert war.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der unbekannte Hinweisgeber, sowie weitere Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

